PÖH'ler Doğu Karadeniz'in karla kaplı dağlarında vatan nöbetinde

Ekipler ayrıca taktiksel operasyonlarla zor kış koşulları ve soğuk havada kırsaldaki boş binalara nokta operasyonlar düzenleyerek her daim göreve hazır olduklarını ve operasyon kabiliyetlerini dosta düşmana gösteriyor.

Ülkenin doğusunda güvenlik güçlerince örgütün kış üslenmesine yönelik birbiri ardına operasyonlar düzenlenirken Doğu Karadeniz kırsalında da jandarma tarafından yürütülen arama tarama faaliyetleri ve taktik operasyonlara Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de yoğun destek veriyor.

Bağlı bulundukları müdürlüğe yeni katılan kadın özel harekat polislerinin de ayağının tozuyla arazide arama tarama operasyonlarına katıldığı bilgisini veren özel harekat komiseri, "Meskun mahalde ve arazide örgütün dağ yapılanmasına aman vermemek için 7 gün 24 saat milletimizin ve vatanımızın emrinde görev yapmaktayız. Kar, kış demeden kadın personellerimizle birlikte görev yapmaya devam etmeyiz. Zorlu koşullar bize engel değil. Örgüte aman ve fırsat vermeyeceğiz. Görevimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Operasyonları koordine eden Gümüşhane Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli komiser, AA muhabirine, meskun mahal operasyonlarının yanı sıra PÖH olarak kırsalda da varlık gösterdiklerini söyledi.

Keskin nişancı tüfeği ve makineli tüfek kullanımının yanı sıra 40 kilogram çantalarıyla arazinin zorlu şartlarına karşı mücadele eden kadın özel harekatçılar, dayanıklılık ve çeviklik yönünden takdir topluyor.

Gümüşhane Özel Harekat Şube Müdürlüğünde yeni göreve başlayan kadın özel harekat polisi ise özel harekatın hayali olduğunu belirtti.

Kursun açıldığını duyunca hemen başvuru yaptığı bilgisini paylaşan kadın özel harekatçı, "Devrelerimle zorlu bir eğitimden geçtik. Göreve yeni başlamamıza rağmen ayağımızın tozu ile araziye, göreve, teröristlerin peşine geldik. Gayet mutlu, gururluyuz. İşimiz zor ama üstesinden geleceğimize inandık. Kadın özel harekatçılar olarak diğer görev arkadaşlarımız gibi her zaman vatana hizmet etmek için göreve hazırız." ifadelerini kullandı.

- Kahramanlar, son 3 yılda Doğu Karadeniz'den PKK'yı sildi

Doğu Karadeniz'de terör örgütü PKK mensuplarına yönelik güvenlik güçlerince gerçekleştirilen son 3 yıldaki başarılı operasyonlarla, örgütün bölgedeki faaliyetleri neredeyse bitirildi.

Son 3 yılda aralarında İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı, mavi ve gri kategoride bulunan sözde bölge sorumlularının da yer aldığı teröristlerden 10'u etkisiz hale getirildi, biri yaralı ele geçirildi, 4'ü ise teslim oldu.