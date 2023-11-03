YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Polat çiftine ait paraları kaçırmak isteyen 4 kişi Ankara’da gözaltına alındı

Polat çiftine ait paraları kaçırmak isteyen 4 kişi Ankara’da gözaltına alındı

03.11.2023 11:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engin ve Dilan Polat’a ait franchising bir şirketin Ankara şubesinin sahipleri Gözde Bilgiç ile eşi İsmail Bilgiç’in, Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin liralık parayı kendi ve çevrelerindeki kişilerin banka hesaplarına aktararak para kaçırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Söz konusu banka personelinin dikkati sayesinde fark edilen para kaçırma faaliyeti, savcılık talimatıyla paraya el konularak engellenirken, olayla bağlantılı 4 kişi soruşturma kapsamına gözaltına alındı. Polat çiftiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı ise 24’e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla bir süredir ülke gündemini meşgul eden, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde Polat çiftine ait şirketlerin Ankara şubesini işleten Mustafa Ö.nün, Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin liralık bir parayı tedbir konulmaması için nişanlısı Kübra D.’ın hesabına aktardığı belirtildi. İddiaya göre banka görevlisinin durumu fark etmesi üzerine polise bilgi verildi. Olayla ilgili çalışma başlatan emniyet ekipleri, Mustafa Ö. ile Kübra D.’ın Polat çiftine ait bir şirketin ortakları olduğu saptandı. Yapılan tespitlerin ardından adli makamlara bilgi verildi ve savcılık kararıyla söz konusu paraya el konuldu. Mustafa Ö., Kübra D. ile birlikte şirketin diğer ortakları Gözde-İsmail B. çifti de Ankara’da polis tarafından gözaltına alındı.
Diğer taraftan İstanbul’da haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliden Nilgün Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz isimli 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı aktarıldı. Ankara’daki 4 kişiyle beraber haklarında soruşturma yürütülen sayısı 34’e yükselirken gözaltı sayısı ise 24 olmuş oldu.

Öte yandan soruşturma çerçevesinde yakalanan şüphelilerden 8’inin polisteki ifade ifadelerinin tamamlandığı, diğer zanlıların ifade işlemlerinin ise ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde balık tutan vatandaşlar tilkiyi besledi!Baraj gölünde balık tutan vatandaşlar tilkiyi besledi!
19. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi İzmir'de başladı19. Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi İzmir'de başladı
Bu otobüsler sadece öğrenciler içinBu otobüsler sadece öğrenciler için
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 3 Kasım Cuma

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
12:37
İkindi
15:26
Akşam
17:52
Yatsı
19:12

Ankara Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Cuma

Adiloğlu eczanesi
Etimesgut
Bereket eczanesi
Yenimahalle
Işilim eczanesi
Kecioren
Reyhan eczanesi
Cubuk
Kerem eczanesi
Sereflikochisar
Bala merkez eczanesi
Bala
Nur eczanesi
Camlidere
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.