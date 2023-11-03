Polat çiftine ait paraları kaçırmak isteyen 4 kişi Ankara’da gözaltına alındı

Söz konusu banka personelinin dikkati sayesinde fark edilen para kaçırma faaliyeti, savcılık talimatıyla paraya el konularak engellenirken, olayla bağlantılı 4 kişi soruşturma kapsamına gözaltına alındı. Polat çiftiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı ise 24’e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla bir süredir ülke gündemini meşgul eden, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Polat çiftine ait şirketlerin Ankara şubesini işleten Mustafa Ö.nün, Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin liralık bir parayı tedbir konulmaması için nişanlısı Kübra D.’ın hesabına aktardığı belirtildi. İddiaya göre banka görevlisinin durumu fark etmesi üzerine polise bilgi verildi. Olayla ilgili çalışma başlatan emniyet ekipleri, Mustafa Ö. ile Kübra D.’ın Polat çiftine ait bir şirketin ortakları olduğu saptandı. Yapılan tespitlerin ardından adli makamlara bilgi verildi ve savcılık kararıyla söz konusu paraya el konuldu. Mustafa Ö., Kübra D. ile birlikte şirketin diğer ortakları Gözde-İsmail B. çifti de Ankara’da polis tarafından gözaltına alındı.

Diğer taraftan İstanbul’da haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliden Nilgün Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yılmaz isimli 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı aktarıldı. Ankara’daki 4 kişiyle beraber haklarında soruşturma yürütülen sayısı 34’e yükselirken gözaltı sayısı ise 24 olmuş oldu.

Öte yandan soruşturma çerçevesinde yakalanan şüphelilerden 8’inin polisteki ifade ifadelerinin tamamlandığı, diğer zanlıların ifade işlemlerinin ise ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenildi.

