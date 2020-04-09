YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Polatlı girişinde 743 araç geri çevrildi

Polatlı girişinde 743 araç geri çevrildi

ANKARA HABERLERİ  | 09.04.2020 14:21 | Son Güncelleme

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalarda Polatlı-Eskişehir karayolunda 743 aracı iller arası seyahat etme şartlarını taşımadığı gerekçesiyle şehre almadı.İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, ’’Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak tanımlanan Covid-19 virüsünün yol açtığı salgının yayılmasını önlemek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve ilgili genelgeler doğrultusunda İl İdaresi Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tedbirler çerçevesinde, 4 Nisan 2020 günü saat 00.00 tarihinden başlamak üzere ikinci bir emre kadar kesintisiz 24 saat esasına göre Polatlı-Eskişehir karayolu 14.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalarda Polatlı-Eskişehir karayolunda 743 aracı iller arası seyahat etme şartlarını taşımadığı gerekçesiyle şehre almadı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, ’’Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak tanımlanan Covid-19 virüsünün yol açtığı salgının yayılmasını önlemek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve ilgili genelgeler doğrultusunda İl İdaresi Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tedbirler çerçevesinde, 4 Nisan 2020 günü saat 00.00 tarihinden başlamak üzere ikinci bir emre kadar kesintisiz 24 saat esasına göre Polatlı-Eskişehir karayolu 14. kilometresinde (Sakarya Kışlası önü) ilçemiz giriş/çıkışına yol kontrol noktaları oluşturularak belirtilen saat itibariyle İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce uygulama ve yol kontrollerine başlanılmış, ayrıca ilçe merkezimizde de ilgili tedbirler doğrultusunda gerekli kontroller eş zamanlı olarak başlanılmış, 4 Nisan 2020 saat 00.00’dan 8 Nisan 2020 saat 00.00’a kadar (5 günlük) ilçe merkezimiz ve uygulama noktalarında yapılan kontrollerde uygulama noktalarımızda 32 bin 765 özel ve ticari araç ile bu araçlar içerisinde bulunan 47 bin 266 şahıs kontrol edilmiştir. Kontrol edilen araçlardan 743 aracın ise iller arası seyahat etme şartlarını taşımadığından kontrol noktalarından geriye çevrilmiştir. İlçemiz merkezinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan denetimlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 106 şahsa idari yaptırım uygulanmış, açık ve kapalı alanlar (pazar yerleri, marketler, park ve bahçeler) ile toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralına ve maske takma kuralına uymayan 87 şahsa idari yaptırım uygulanmış ayrıca ticari araçların tek/çift kuruluna uymayan 1 araç sahibine idari işlem yapılmıştır’’ denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler de yastık akımına uydu! Ünlüler de yastık akımına uydu!
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı

Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Ankara Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:45
Sabah
06:13
Öğle
12:55
İkindi
16:34
Akşam
19:28
Yatsı
20:50

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Ayfer Eczanesi
Cankaya
Daldal Eczanesi
Cankaya
Duru Eczanesi
Cankaya
Durusu Eczanesi
Cankaya
Gülen Eczanesi
Cankaya
İncek Prestij Eczanesi
Cankaya
Muratlı Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Başkent’te toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Başkent’te toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek

Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.