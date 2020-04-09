Polatlı girişinde 743 araç geri çevrildi

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalarda Polatlı-Eskişehir karayolunda 743 aracı iller arası seyahat etme şartlarını taşımadığı gerekçesiyle şehre almadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, ’’Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak tanımlanan Covid-19 virüsünün yol açtığı salgının yayılmasını önlemek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve ilgili genelgeler doğrultusunda İl İdaresi Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tedbirler çerçevesinde, 4 Nisan 2020 günü saat 00.00 tarihinden başlamak üzere ikinci bir emre kadar kesintisiz 24 saat esasına göre Polatlı-Eskişehir karayolu 14. kilometresinde (Sakarya Kışlası önü) ilçemiz giriş/çıkışına yol kontrol noktaları oluşturularak belirtilen saat itibariyle İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce uygulama ve yol kontrollerine başlanılmış, ayrıca ilçe merkezimizde de ilgili tedbirler doğrultusunda gerekli kontroller eş zamanlı olarak başlanılmış, 4 Nisan 2020 saat 00.00’dan 8 Nisan 2020 saat 00.00’a kadar (5 günlük) ilçe merkezimiz ve uygulama noktalarında yapılan kontrollerde uygulama noktalarımızda 32 bin 765 özel ve ticari araç ile bu araçlar içerisinde bulunan 47 bin 266 şahıs kontrol edilmiştir. Kontrol edilen araçlardan 743 aracın ise iller arası seyahat etme şartlarını taşımadığından kontrol noktalarından geriye çevrilmiştir. İlçemiz merkezinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan denetimlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 106 şahsa idari yaptırım uygulanmış, açık ve kapalı alanlar (pazar yerleri, marketler, park ve bahçeler) ile toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralına ve maske takma kuralına uymayan 87 şahsa idari yaptırım uygulanmış ayrıca ticari araçların tek/çift kuruluna uymayan 1 araç sahibine idari işlem yapılmıştır’’ denildi.

