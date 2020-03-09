Polatlı içme suyu hattına neşter

ASKİ Genel Müdürlüğü, Yüzükbaşı mevkisinden Polatlı ilçesine su sağlayan ana iletim hattı üzerinde yeni vana odaları ve tahliye vanalarından oluşan imalatlara başladı.

Polatlı halkına kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde içme suyu sağlamak amacıyla çalışmalara hız veren ASKİ Genel Müdürlüğü, olası arızalara anında müdahale etme imkanı sağlayacak imalatları kısa sürede içinde tamamlayacak.

Polatlı’ya kesintisiz içme ve kullanma suyu sağlayan ana iletim hattı üzerinde yeni vana imalatına başlayan ASKİ Genel Müdürlüğü, mevcut vanalarda da yenileme çalışmalarını hızlandırdı.

Arızalara anında müdahale

Yüzükbaşı mevkisinden Polatlı ilçesine su sağlanan ana isale hattının eskidiğine ve ekonomik ömrünü tamamladığına dikkat çeken ASKİ yetkilileri, isale hattı üzerinde gerçekleştirilen vana odaları, tahliye ve vantuz imalatları sayesinde olası arızalara kısa sürede müdahale edilebileceğini ve su kesinti sürelerinin en aza indirileceğini söylediler.

ASKİ yetkilileri, 65 kilometre uzunluğundaki ana isale hattı üzerinde yapımına başlanan imalatlara ilişkin şu bilgileri verdiler:

“Yüzükbaşı mevkisinde Polatlı’ya su iletilen hat üzerinde eskiyen borulardan dolayı oluşan arızalara müdahaleyi hızlandıracak çalışmalara başlandı. Mevcut ana vanaların yenilenmesinin yanı sıra ihtiyaç duyulan noktalarda yeni vanaların yapımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda hat üzerinde 5 adet yeni vana odası inşa edilirken, 9 adet mevcut vananın da yenilenmesi sağlanacak. İsale hattı üzerinde bulunan 20 tahliye vanasına ilave olarak, 2 yeni tahliye vanası daha yapılacak. Bununla birlikte boru içindeki havanın alınmasını sağlayan 14 adet vantuz da yenilenecek. Temel demirlerinin imalatının ardından hafta başı itibarıyla beton dökümüne başlanacak. Bu çalışmalar kapsamında yaşanacak planlı su kesintileri sebebiyle Polatlı halkından şimdiden özür diliyoruz."

