YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Polatlı, yaşayan tarihini kaybetti

Polatlı, yaşayan tarihini kaybetti

ANKARA HABERLERİ  | 17.02.2020 13:32 | Son Güncelleme

Polatlı İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı, Polatlının tarih araştırmacısı, yazar ve Polatlı Tarih ve Kültür Araştırmaları Dernek üyesi İhsan Edip Doğan geçirdiği kalp krizi nedeniyle 78 yaşında yaşamını yitirdi.Ankara Polatlı’da yaşayan ve adeta ilçenin yaşayan tarihi, Polatlı Tarihi Alanları tanıtımında adeta bir tarih rehberi olarak destek veren, yaptığı her işi tüm samimiyetiyle herhangi bir çıkar gözetmeden yapan, Polatlı İstiklal Madalyalılar Derneği ve Kore Kıbrıs Devlet Övünç Madalyalılar Dernek Başkanı İhsan Edip Doğan geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Polatlı İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı, Polatlının tarih araştırmacısı, yazar ve Polatlı Tarih ve Kültür Araştırmaları Dernek üyesi İhsan Edip Doğan geçirdiği kalp krizi nedeniyle 78 yaşında yaşamını yitirdi.
Ankara Polatlı’da yaşayan ve adeta ilçenin yaşayan tarihi, Polatlı Tarihi Alanları tanıtımında adeta bir tarih rehberi olarak destek veren, yaptığı her işi tüm samimiyetiyle herhangi bir çıkar gözetmeden yapan, Polatlı İstiklal Madalyalılar Derneği ve Kore Kıbrıs Devlet Övünç Madalyalılar Dernek Başkanı İhsan Edip Doğan geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Vatan millet sevdalısı, askerine ordusuna gönülden bağlı Doğan, Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında katıldığı yemin töreni esnasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle çok sevdiği askerlerin kollarında hayata gözlerini yumdu.

Yemin töreninde kalp krizi geçirdi
Doğan’ın ani vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu. Polatlı’nın en önemli değerlerinden İhsan Edip Doğan, sadece Polatlı için değil Ankara’nın önde gelen tarihçileri, devlet adamları, siyasiler ve TSK mensuplarının da sevdiği, saygı duyduğu, değerli bir isimdi. İhsan Edip Doğan’ın cenazesi cumartesi günü öğle namazını müteakip Çarşı Camisi’nde İlçe Müftüsü Hayri Cihangerinin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Doğan’ın ailesinin yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer, Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Türker, bir önceki Topçu Okulu Komutanı Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti ilçe temsilcileri, esnaflar, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Tekirdağ’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmaları

Tekirdağ’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışmaları

Başkan Süleyman Ciner: "AK Parti, Türkiye’ye çağ atlatmıştır"

Başkan Süleyman Ciner: "AK Parti, Türkiye’ye çağ atlatmıştır"

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Ankara Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:33
Öğle
13:08
İkindi
16:04
Akşam
18:32
Yatsı
19:51

Ankara Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Beşparmak Eczanesi
Cankaya
Koç Eczanesi
Cankaya
Lalahan Eczanesi
Cankaya
Nazan Eczanesi
Cankaya
Organik Eczanesi
Cankaya
Sim Eczanesi
Cankaya
Yeni Bayramoğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Pursaklar’da kardeşler birbirlerine hem bacanak hem elti oldular

Pursaklar’da kardeşler birbirlerine hem bacanak hem elti oldular

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.