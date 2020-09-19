Polatlı’da dolmuşlara yüzde 25 zam

Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Odası, dolmuş ücretlerinde yüzde 25’e varan zam gerçekleştirdi.

Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Tarhan, yaptığı yazılı açıklamada, zammın Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını belirtti. Tarhan, “Şehir içi minibüsleri 15.01.2019 tarihinden beri fiyatları tam ücret 2,50 TL, öğrenci 2 TL ve borsa ve mal pazarı 3,50 TL olarak uygulanmaktaydı. Daha sonra Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 29.08.2019 tarihli 2019/71 sayılı UKOME kararı olan fiyat tarifesi değişmiş olup, esnaflarımız bu tarifeyi uygulamamıştır. Fakat 2020 yılında korona virüs salgını ile tüm dünyada olduğu gibi esnaflarımızda ciddi anlamda zarara uğramış olup, iş hacimleri büyük ölçüde sekteye uğramıştır. Bu sebepten dolayı şehir içi minibüs fiyat tarifesi 21.09.2020 Pazartesi tarihinden itibaren tam ücret 3 TL, Öğrenci 2,50 TL, borsa ve mal pazarı 4 TL olarak uygulanacaktır. Öğrenci fiyat tarifesi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile sınırlandırılmıştır” sözlerine yer verdi.



