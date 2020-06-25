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Polatlı’da hasadı yapılan buğdayın satışı gerçekleştirildi

ANKARA HABERLERİ  | 25.06.2020 23:52 | Son Güncelleme

Ankara’nın Polatlı ilçesinde buğday hasadının satışı gerçekleştirildi.Ankara’nın Polatlı ilçesinde buğday hasadının satışı gerçekleştirildi.

Polatlı’da hasadı yapılan buğdayın satışı gerçekleştirildi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde buğday hasadının satışı gerçekleştirildi.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde buğday hasadının satışı gerçekleştirildi. Çiftçi Yakup Yılmaz tarafından hasat edilen buğdayın 100 kilosu sembolik olarak Polatlı Ticaret Borsası salonunda 52 liradan satışı gerçekleştirildi. Satış törenine Polatlı Ticaret Odası Başkanı Yahya Toplu katıldı.
Polatlı Ticaret Odası Başkanı Toplu, “2020 yılı maske ve korona virüs ile beraber hasat açıyoruz. Allah hayırlara vesile eder inşallah. Kurallara ülkemiz uyarıda bu belayı biran önce başımızdan atarız. Bu sene ki temennimiz hep bu sağlık öncelikli oldu. Her zamanda önceliğimiz sağlık olması lazım ama bazen parasal işleri daha çok düşünüyoruz. Ama bu yıl sağlığı daha çok düşünür hale geldik. Kurallara uyuyoruz sosyal mesafe dışında borsamızda her türlü tedbiri aldık ve alıyoruz. Üreticilerimizi 10’ar 10’ar alıyoruz her seans arasında dezenfekte yapıyoruz" dedi.

"Borsamızda yüzde 10’nun üstünde hububatı değerleniyor"
Türkiye’de Polatlı üreticisinin şanslı olduğunu belirten Toplu, “Zaten ülke genelinde de Polatlı Borsasının tüccarları siz değerli üreticilerimiz bunun değerini çok iyi bilmeleri lazım her zaman Türkiye geneli yüzde 10’nun üstünde hububatı değerleniyor. Türkiye’de Polatlı üreticisi kadar şanslı bir üretici yoktur. Böyle nezih bir ortamda oturacak ürününü talebin en yoğun olduğu yerde rekabetin yoğun olduğu en yüksek fiyata satarak parasını da günlük peşin alarak Borsanın kefaleti altında yapılan Türkiye’de başka yer yok. Sizin için en büyük avantajdır hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

Polatlı’da hasadı yapılan buğdayın satışı gerçekleştirildi

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