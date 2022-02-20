Polatlı'da kadınlar "Anadolu Bacıları" kooperatifiyle aile bütçesine katkı sağlıyor

ALİ TUNA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde "Anadolu Bacıları" adıyla kooperatif kuran 10 kadın, çeşitli ürünleri üretip satarak hem aile bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Polatlı'da 2017 yılında Ticaret Odası ve Ankara Kalkınma Ajansının birlikte düzenlediği kursa katılan kadınlar, Ankara-Eskişehir kara yolu üzerinde kendi imkanlarıyla açtıkları imalathane ve satış yerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

- "Pancar pekmezini tekrar gün yüzüne çıkarttık"

SS Anadolu Bacıları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Kart, AA muhabirine, kooperatifin kuruluşunun ardından bölgede yaygın yetiştirilen şeker pancarından pekmez, sirke üretilmesi üzerine faaliyet gösterdiklerini, daha sonra karpuz kabuğu, portakallı havuç, çam kozalağı reçeli, tarhana, soğanlı fesleğenli erişte ve Polatlı eriştesi de ürettiklerini söyledi.

"Polatlı'da çok eskiden pancar pekmezi yapılıyormuş. Yapımı zor olduğu için unutulmaya yüz tutmuş. Anadolu Bacıları olarak, bu pancar pekmezini tekrar gün yüzüne çıkarttık." diyen Kart, geçen yıl 35 ton şeker pancarını tesislerinde işleyerek pekmez üretip satışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Koronavirüs salgınıyla birlikte yaşadıkları sıkıntıları atlatarak büyümek istediklerini vurgulayan Nilüfer Kart, şöyle devam etti:

"Daha fazla kadına el uzatarak evlerine ekmek götürmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız fabrika kurmak. Sıfır atık prensibiyle çalışıyoruz. Mesela karpuzdan pekmez yapıyoruz, kabuğunu atmayıp reçelini yapıyoruz. Yapımı bize özel portakallı havuç reçeli yapıyoruz hatta 56 tane şubesi olan kadın girişimcilere ait bir restorana aylık 1 tona yakın portakallı havuç reçeli veriyoruz. Bu üretimden kalan havuçlarımızı erişteden kalan kırmızı pancarlarla birleştirerek sirkesini çıkarttık. Bu da bize özel bir ürün oldu."

- "Kadınlar birlik olup çalışsınlar"

Kooperatif Başkanı Kart, aldıkları yeni bazı hibeler sayesinde peynir tesisi kurmayı başardıklarını belirterek, "Anadolu Bacıları" ismiyle peynir çeşitleri üreteceklerini söyledi.

Amaçlarının daha fazla çalışmak, kadınlara ulaşmak ve onların elinden tutmak olduğunu dile getiren Kart, "Kadınlar lütfen evlerinden çıksınlar, çalışsınlar çünkü kadınlar isterse her şeyi yapabilir. Kadının elinin değdiği yerde bereket vardır. Tüm kadınlar kendilerine güvensinler. Ayakları üzerinde dursunlar ve birlik olup çalışsınlar." dedi.

Kart, ürünleri internet sitesi ve sosyal medya üzerinden de pazarladıklarını kaydetti.

Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi kurucu ortaklarından Ayşe Tura da kursla hem meslek sahibi olduğunu hem de aile bütçesine katkı sağlamaya başladığını belirterek, "Ev hanımıydım, kursa gittim, meslek sahibi oldum. Şu an Polatlı'da bir şeyler üretip, aile bütçeme önemli katkı sunmanın gururunu yaşıyorum." diye konuştu.

Çeşitli fuarlara katılarak ürünlerinin satışını gerçekleştirdiklerini aktaran Tura, "Yurt dışına açılmayı düşünüyoruz. Kısa zamanda ürünlerimizi yurt dışına da göndereceğiz. Durmadım, çalıştım. Kadınlar evde durmasınlar, çalışsınlar." ifadelerini kullandı.

