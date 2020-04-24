Polatlı’da yerel gazetecilerden 23 Nisan’da ’Evde Kalın’ mesajı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Polatlı Gazeteciler Derneği üyeleri, Cumhuriyet Meydan’ında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı okudu. Etkinliğe, Polatlı Gazeteciler Derneği öncülüğünde ilçede sahada çalışan basın mensupları katıldı. Gazeteciler tüm çocuklara bu anlamlı günde evde kalın mesajı verdiler. Basın mensupları saygı duruşunda ve İstiklal Marşını okurken sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdi.

Anma programında konuşan Polatlı Gazeteciler Derneği Başkanı Emre Efe, ’’Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı maalesef Korona tedbirleri kapsamında buruk geçiyor. Biz Polatlı Gazeteciler Derneği olarak, gazeteciler olarak, bugün burada çocuklarımıza bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nı okuduk. Çocuklarımız için sahada çalışan gazeteciler olarak anma töreninde bir araya geldik. Tüm vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum.Tekrar buradan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bu zor günlerinde en kısa sürede geçmesini temenni ediyorum’’ dedi.

Çok sayıda gazeteci ve radyo programcısının katıldığı anma program polis noktalarını ziyaret ederek sonlandı. Burada sokağa çıkma kısıtlamasının çalışmalarını gözlemledi.

