Polenin kemiklerden, tırnağa kadar faydaları

Polenin doğal demir içeriği ile çocukların gelişimine katkıda bulunduğunu söyleyen Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Doğal çinko içeriği ile kemiklerin, saçın, tırnakların, cildin, görme yetisinin korunmasına ve bağışıklık sisteminin fonksiyonuna da katkı sağlar" dedi.

Polenin, tabiatın en değerli hazinelerinden ve aynı zamanda bitkilerin de üreme hücresi olduğunu söyleyen Samancı, “İçeriğinde doğal olarak tüm vitamin ve mineralleri barındırdığı içinde literatürde “Tek Tam Gıda” olarak geçer. Polen, yüksek oranda protein (yaklaşık yüzde 30), lif, fenolik ve flavonoid bileşenler ve insanlar için gerekli aminoasitleri bileşiminde bulundurmasının yanı sıra; A, C, E, D, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9 ve K vitaminleri magnezyum, kalsiyum, demir, çinko, selenyum, potasyum minerallerini de içermektedir. Polenin bileşimi, rengi ve şekli elde edildiği bitkisel kaynağa göre değişkenlik göstermektedir” dedi.

“Beslenme açısından önemli role sahip”

Polene bakılarak, çevredeki bitki florasıyla ilgili bilgi sahibi olunabileceğini anlatan Samancı, ayrıca polenin balın kaynağıyla ilgili de bilgi verdiğini belirtti. Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Polen, arılar için doğadaki tek protein kaynağıdır ve beslenme açısından önemli bir role sahiptir. Polenin yeterli düzeyde olmaması, arıların pestisit, patojen gibi zararlı dış etmenlere karşı dirençlerinin azalması nedeniyle arı kolonisindeki popülasyonun da azalmasıyla sonuçlanabilir” diye konuştu.