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Polenin kemiklerden, tırnağa kadar faydaları

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.08.2020 10:13 | Son Güncelleme

Polenin doğal demir içeriği ile çocukların gelişimine katkıda bulunduğunu söyleyen Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Doğal çinko içeriği ile kemiklerin, saçın, tırnakların, cildin, görme yetisinin korunmasına ve bağışıklık sisteminin fonksiyonuna da katkı sağlar" dedi.Polenin, tabiatın en değerli hazinelerinden ve aynı zamanda bitkilerin de üreme hücresi olduğunu söyleyen Samancı, “İçeriğinde doğal olarak tüm vitamin ve mineralleri barındırdığı içinde literatürde “Tek Tam Gıda” olarak geçer.

Polenin kemiklerden, tırnağa kadar faydaları

Polenin doğal demir içeriği ile çocukların gelişimine katkıda bulunduğunu söyleyen Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Doğal çinko içeriği ile kemiklerin, saçın, tırnakların, cildin, görme yetisinin korunmasına ve bağışıklık sisteminin fonksiyonuna da katkı sağlar" dedi.
Polenin, tabiatın en değerli hazinelerinden ve aynı zamanda bitkilerin de üreme hücresi olduğunu söyleyen Samancı, “İçeriğinde doğal olarak tüm vitamin ve mineralleri barındırdığı içinde literatürde “Tek Tam Gıda” olarak geçer. Polen, yüksek oranda protein (yaklaşık yüzde 30), lif, fenolik ve flavonoid bileşenler ve insanlar için gerekli aminoasitleri bileşiminde bulundurmasının yanı sıra; A, C, E, D, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9 ve K vitaminleri magnezyum, kalsiyum, demir, çinko, selenyum, potasyum minerallerini de içermektedir. Polenin bileşimi, rengi ve şekli elde edildiği bitkisel kaynağa göre değişkenlik göstermektedir” dedi.

“Beslenme açısından önemli role sahip”
Polene bakılarak, çevredeki bitki florasıyla ilgili bilgi sahibi olunabileceğini anlatan Samancı, ayrıca polenin balın kaynağıyla ilgili de bilgi verdiğini belirtti. Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Polen, arılar için doğadaki tek protein kaynağıdır ve beslenme açısından önemli bir role sahiptir. Polenin yeterli düzeyde olmaması, arıların pestisit, patojen gibi zararlı dış etmenlere karşı dirençlerinin azalması nedeniyle arı kolonisindeki popülasyonun da azalmasıyla sonuçlanabilir” diye konuştu.

"Üreme sistemi üzerinde olumlu etkileri var"
Polenle ilgili yapılan araştırmalara değinen Samancı, şu ifadeleri kullandı: "Araştırmalarda polenin, sinirsel, soğuk algınlığı ve ülser gibi hastalıklarda kullanımı olduğu, hücre yenileyici, canlılık verici, iştah düzenleyici, hemoglobini yükseltici, sindirimi kolaylaştırıcı,üreme sistemi üzerine olumlu etkilerinin bulunduğu ortaya konulmuştur. Polen, doğal demir içeriği ile kırmızı kan hücrelerinin, cildin, görme yetisinin, demirin metabolizmasının korunmasına, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur. Yine doğal demir içeriği ile çocukların bilişsel gelişimine katkıda bulunur. Doğal çinko içeriği ile kemiklerin, saçın, tırnakların, cildin, görme yetisinin korunmasına ve bağışıklık sisteminin fonksiyonuna da katkı sağlar. Yüksek protein içeriği ile sporcular içinse harika bir besindir"
Polenin düzenli miktarda beslenmeye dahil edilmesi halinde dışarıdan ayrıca beslenmeyi desteklemek amaçlı vitamin mineral preparatı almaya gerek kalmayacağını söyleyen Tanuğur, "Polen, çocuklar tarafından günde en az 1-2 tatlı kaşığı, yetişkinler tarafından günde en az 2-4 tatlı kaşığı tüketilebilir. Doğrudan çiğnenerek ya da su, süt, meyve suyu veya yoğurt ile karıştırarak tüketebilirsiniz" diye konuştu.

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