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Polis, 400 saatlik görüntüyü izleyip operasyon yaptı

İZMİR HABERLERİ  | 14.08.2020 17:49 | Son Güncelleme

İzmir’in Urla ilçesi Sıra Mahallesi’nde gerçekleşen hırsızlık olayında polis ekipleri, zeytinyağı fabrikasındaki kasa içinde bulunan yüzlerce cumhuriyet altınını çalan şahıslara, 44 ayrı güvenlik kamerasından temin edilen 400 saatlik görüntülerin incelenmesiyle ulaştı.

İzmir’in Urla ilçesi Sıra Mahallesi’nde gerçekleşen hırsızlık olayında polis ekipleri, zeytinyağı fabrikasındaki kasa içinde bulunan yüzlerce cumhuriyet altınını çalan şahıslara, 44 ayrı güvenlik kamerasından temin edilen 400 saatlik görüntülerin incelenmesiyle ulaştı. 5 kişi oldukları belirlenen zanlılardan biri yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altınlara ulaşılamazken, firari şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
5 Ağustos’ta gece yarısı İzmir’in Urla ilçesi Sıra Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir zeytinyağı fabrikasındaki kasadan yaklaşık 300 cumhuriyet altını çalındığı yönündeki başvurudan sonra harekete geçen Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın faillerinin birden fazla kişi olduklarını belirledi. Urla’nın 22 farklı noktasındaki 44 kameraya ait 400 saatlik görüntüyü incelemeye alan polis, 5 kişinin olayla ilgisi olduğunu ve şahısların daha önce de keşif için birçok kez iş yeri etrafında dolaştığını tespit etti. Urla’da olduğu belirlenen S.K. (45), düzenlenen operasyon ile gözaltına alınırken, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer dört şahsın, İzmir’den kaçtıklarını ve iki ayrı şehre gittiklerini belirleyen Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Çalınan altınlara ise henüz ulaşılamadı.

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