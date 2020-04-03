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Polis 7 bin 600 kişiye destek hizmeti verdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.04.2020 21:12 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü il merkezi ve ilçelerde 143 personelden oluşan 48 "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile kronik hasta ve 65 yaş üstü yaşlıların hizmetine koştu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü il merkezi ve ilçelerde 143 personelden oluşan 48 "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile kronik hasta ve 65 yaş üstü yaşlıların hizmetine koştu. Polis ekipleri bu süre içinde 7 bin 606 kişiye destek hizmeti verirken, uyarılara rağmen sokağa çıkan yaşlılara 66 bin 324 TL idari para cezası uyguladı.
Polis 7/24 Görev Başında:
24 saat esasına göre çalışan "Vefa Sosyal Destek Grubu" personeli tarafından sokağa çıkamayan 7 bin 606 kişiye istekleri doğrultusunda çeşitli konularda destek sağlanmış ve ihtiyaçları karşılanmıştır. Korona virüsün bulaşmasını engellemek maksadıyla alınan tedbirleri kapsamında bugüne kadar genelge ve talimatlara aykırı hareket edenlere yönelik; 65 Yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayıp eve dönmesi yönündeki ikazlara rağmen evine dönmeyen 85 şahsa 33 bin 324 TL, Umuma açık işyerlerinde alınması gereken tedbirlere uymayan 37 şahsa 20 bin 324 TL, Sahil bantları, piknik ve mesire alanı yasağına uymayan 8 şahsa 3 bin 136 TL, Toplu taşıma araçlarında uyması gereken tedbirlere uymayan ticari araç sahibi 24 şahsa 9 bin 408 TL ve Hıfzıssıhha kanununa aykırı hareket eden 9 şahsa 9 bin 44 TL olmak üzere toplam 169 kişiye 75 bin 236 TL idari ceza uygulandı.

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