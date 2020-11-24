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Polis adayları ‘24 Kasım’ yazılı koreografi oluşturdu

YOZGAT HABERLERİ  | 24.11.2020 09:47 | Son Güncelleme

Yozgat’ta eğitim gören polis adayları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bedenleriyle oluşturdukları 24 Kasım yazılı koreografi ile büyük beğeni topladı.Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi´nde (POMEM) eğitim gören polis adayları oluşturdukları "24 Kasım" koreografisi ile öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü´nü kutladı.

Yozgat’ta eğitim gören polis adayları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bedenleriyle oluşturdukları 24 Kasım yazılı koreografi ile büyük beğeni topladı.
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi´nde (POMEM) eğitim gören polis adayları oluşturdukları "24 Kasım" koreografisi ile öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü´nü kutladı. Polis Eğitim Merkezi eğitim alanında toplanan 400 polis adayı, 24 Kasım Öğretmenler Günü koreografisi oluşturdu.
"24 Kasım" yazısını oluşturan polis adayları, yüksek sesle "24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun" diyerek bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü´nü kutladı.

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Yozgat Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
06:01
Sabah
07:29
Öğle
12:32
İkindi
15:04
Akşam
17:26
Yatsı
18:49

Yozgat Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Salı

Damla Eczanesi
Merkez
Ayçiçek Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Sağlık Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
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