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Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi 2025-2026 Dönemi öğrenci alımı başlıyor: Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi kontenjanlar ve başvuru şartları açıklandı...

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı İç Güvenlik Fakültesi (İGF), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci alımına başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yapılacak alımlarda kontenjanlar, başvuru şartları ve sınav detayları belli oldu. Komiser yardımcısı olmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuluyor.

Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi 2025-2026 Dönemi öğrenci alımı başlıyor: Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi kontenjanlar ve başvuru şartları açıklandı...

Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi (İGF), geleceğin emniyet teşkilatı yöneticilerini yetiştirmek üzere 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için kapılarını açıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için toplam 540 kişilik kontenjan ayrılırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı adaylar için de 10 kişilik kontenjan belirlendi. Bu alımlar, emniyet teşkilatının genç ve dinamik kadrolarla güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda büyük önem taşıyor.

Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi 2025-2026 Dönemi öğrenci alımı başlıyor: Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi kontenjanlar ve başvuru şartları açıklandı... 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KONTENJANI

Türkiye Cumhuriyeti kontenjanı kapsamında 400 erkek, 100 kadın öğrenci kabul edilecek. Ayrıca, vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimizin ve görevlerini ifa ederken malul olan gazilerimizin eş ve çocukları için de 40 kişilik özel bir kontenjan ayrıldı. Bu uygulama, devletimizin şehit ve gazi ailelerine verdiği değeri bir kez daha gözler önüne seriyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, Polis Akademisi Başkanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında online olarak yapılacak. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından, şartları sağlayan adaylar fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat olmak üzere iki aşamalı bir sınav sürecine tabi tutulacaklar. Fiziki yeterlilik sınavında adayların kondisyonları, çeviklikleri ve dayanıklılıkları ölçülürken, mülakat aşamasında ise genel kültür, iletişim becerileri, problem çözme yetenekleri ve emniyet teşkilatına uygunlukları değerlendirilecek.

Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi 2025-2026 Dönemi öğrenci alımı başlıyor: Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi kontenjanlar ve başvuru şartları açıklandı... 2

KKTC'DEN KAÇ ÖĞRENCİ ALIMI YAPILACAK?

KKTC'den yapılacak öğrenci alımında ise 8 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 10 öğrenci kabul edilecek. Bu adaylar, Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılacak seçimler sonucunda belirlenecek ve Türkiye'deki Polis Akademisi'nde eğitim görmeye hak kazanacaklar. KKTC'den gelen öğrenciler, bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi de alacaklar. Toplamda beş yıl sürecek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Polis Genel Müdürlüğü'nde polis çavuşu rütbesiyle göreve başlayacaklar.

İGF'de eğitim, öğrencilere hem teorik bilgi hem de pratik beceri kazandırmayı amaçlıyor. Alanında uzman akademisyenler ve emniyet teşkilatının deneyimli yöneticileri tarafından verilen dersler, öğrencilerin suçla mücadele, hukuk, yönetim, liderlik ve insan hakları gibi konularda donanımlı hale gelmelerini sağlıyor. Ayrıca, öğrencilere mesleki etik değerler de aşılanarak, görevlerini adaletli, dürüst ve tarafsız bir şekilde yerine getirmeleri hedefleniyor.

Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi 2025-2026 Dönemi öğrenci alımı başlıyor: Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi kontenjanlar ve başvuru şartları açıklandı... 3

Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi, emniyet teşkilatının geleceğine yön verecek liderleri yetiştiren önemli bir kurumdur. Fakülte, öğrencilerine sunduğu kaliteli eğitim ve imkanlarla, onları zorlu ve kutsal bir göreve hazırlamaktadır. Başvuru yapacak adayların, başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri ve sınavlara titizlikle hazırlanmaları gerekmektedir.

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