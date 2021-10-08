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Polis Akademisi öğrencilerinin fişlenmesi soruşturmasında 12 gözaltı kararı

08.10.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis Akademisi öğrencilerinin fişlenmesi soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Polis Akademisi öğrencilerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından fişlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji öğrencilerinin FETÖ tarafından takip altına alınıp fişlenmelerine ilişkin soruşturmasında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara merkezli 5 ilde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

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