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Polis amcalarından çocuklara 23 Nisan hediyesi

KARS HABERLERİ  | 23.04.2020 16:40 | Son Güncelleme

Kağızman ilçe emniyet müdürlüğünden evde kalma kuralına uyan çocuklara 23 nisan sürprizi kitap ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Kağızman ilçe emniyet müdürlüğünden evde kalma kuralına uyan çocuklara 23 nisan sürprizi kitap ve çeşitli hediyeler dağıttı. Kağızman ilçe emniyet müdürlüğü tarafından hazırlanan evinde kal biz geliriz projesi kapsamında çocuklara kitap ve hediyeler dağıtılarak çocukların 23 Nisan Bayramları kutlandı.
Aileler, “İlçe genelinde başlatılan projeye çocuklar çok sevindi polis amcalarını karşılarında gören çocuklar aldıkları kitap ve hediyeleri görünce çok mutlu oldular. Çocuklarımız için anlamlı olan bu proje bizi oldukça memnun etti uzun zamandır. Dışarıya çıkamayan çocuklarımıza hem dersleri için faydalı olacak kitapları hem de hediyeleri getiren Kağızman polisine çok teşekkür ederiz çok duygulandık devletimize minnettarız” dediler.
Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü “Hazırlanan proje ile bu zorlu günlerde evlerinde kalarak bizlere destek olan geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ders çalışmalarına faydalı olacak yardımcı kitaplar verdik aynı zamanda çeşitli hediyeler vererek yaptıkları doğru davranışlardan ötürü ödüllendirdik” denildi.
İlçe Emniyet müdür Erkan Sönmez projelerine destek veren 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslana çok teşekür ettiklerini söyledi.

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İmsak
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Sabah
05:10
Öğle
12:11
İkindi
15:58
Akşam
19:02
Yatsı
20:30

Kars Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Sultan Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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