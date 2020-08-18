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Polis anons yaparak vatandaşları uyardı

TOKAT HABERLERİ  | 18.08.2020 15:18 | Son Güncelleme

Tokat’ta ‘maske’ ve ‘sosyal mesafe’ uygulaması yapan ekipler polis araçlarından anons yaparak vatandaşları uyardı.Yurt genelinde olduğu gibi Tokat’ta da korona virüs vakalarının artması nedeni ile polis ekipleri uygulamalarını sıklaştırdı.

Tokat’ta ‘maske’ ve ‘sosyal mesafe’ uygulaması yapan ekipler polis araçlarından anons yaparak vatandaşları uyardı.
Yurt genelinde olduğu gibi Tokat’ta da korona virüs vakalarının artması nedeni ile polis ekipleri uygulamalarını sıklaştırdı. İl genelinde 230 personel 51 ekibin katılımı ile halkın yoğun olduğu yerlerde denetim yapıldı. Maske takma zorunlu olmasın rağmen takmayanlar, çene altına maske taşıyanlarla, park ve bahçelerde sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar uyarıldı. Polis araçlarından şehrin ana arterlerinde anons yapıldı. Yapılan denetimlerde halkın büyük çoğunluğunun kurallar dikkat ettiği gözlemlendi. Maskesiz sokağa çıkanlara ise maske verildi. Maske takmayanlara uyarıda bulunarak mesaj veren vatandaşların yanı sıra miniklerde maske takın çağrısında bulundu. 1. gidecek olan Zülal, okulların açılabilmesi için uyarılarda bulunarak “Herkes evinde kalsın, mesafeye koruyalım” dedi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
19:34
Yatsı
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Tokat Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Tekeli Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Erbaa
Yaramış Eczanesi
Niksar
Ebru Eczanesi
Turhal
Senbil Eczanesi
Zile
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