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Polis, araçlarına abart egzoz takan sürücüleri cezasız bırakmadı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.06.2020 20:35 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine durdurdukları iki araçta abart egzoz fark ederek sürücülerine ceza yazdı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine durdurdukları iki araçta abart egzoz fark ederek sürücülerine ceza yazdı. Otomobillerden birinde yapılan kontrolde ise motor ve şase numarası farklı çıkınca araç sahibi ve sürücü hakkında adli işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre polis ekipleri abartı egzoz nedeniyle gelen bir ihbar üzerine 67 DE 303 plakalı otomobili durdurarak kontrollerde bulundu. Polis ekipleri yaptıkları kontroller sırasında aracın motor ile şasi numarasının uyuşmadığını, muayenesi ile sigortasının bulunmadığını ve abart egzoz olduğunu tespit etti. Yapılan kontroller sonrası araç sürücüsü Aydın D. (24) ile araç sahibine toplamda 6 bin 882 TL para cezası kesilirken, sürücü hakkında ayrıca adli işlem yapıldı.
Polis ekipleri ayrıca seyir halinde iken fark edilen 34 BD 3156 plakalı otomobili durdurarak üzerinde bulunan abart egzozu söktürüp sürücüsüne ilgili maddelerden bin 228 TL para cezası uyguladı.
Abart egzoz konusunda çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri vatandaşları rahatsız eden sürücülere göz açtırmıyor.

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