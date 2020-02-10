Polis araçlarına çarparak kaçan uyuşturucu tacirleri yakalandı: 4 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis araçlarına çarparak kaçmaya çalışan 4 kişi evleri tespit edilerek yakalandı. Şahısların kaldığı evde arama yapan ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti ile uğraşan şahısların Kayseri’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdikleri bilgileri üzerine harekete geçildi. Yapılan çalışmalarda şahıslara geçtiğimiz Cumartesi akşamı Bozantı caddesinde müdahale edildi. Şahıslar araçla 3 ekip otosuna çarparak kaçınca, aralıksız yapılan kapsamlı çalışmalarda şahısların kaldığı yer tespit edilerek operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şahısların tüm bağlantıları tespit edilerek evlerde aramalar gerçekleştirildi ve kaçan araç üstü branda ile kapatılarak gizlenmiş şekilde bulundu.

Ekipler tarafından evde yapılan aramada, 24 parça halinde 800 gram metamfetamin, 1 adet 7x65 tabanca ve 5 adet fişek, 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo folyo, 2 adet hassas terazi ve 10 bin 150 TL suçtan elde edilen haksız kazanç ele geçirildi. 4 kişi de ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

