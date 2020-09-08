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Polis binlerce adet gümrük kaçağı elektronik ürün yakaladı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 08.09.2020 13:51 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir araçtan 446 adet çeşitli markalarda hoparlör başta olmak üzere binlerce adet gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi.Olay Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi.

Polis binlerce adet gümrük kaçağı elektronik ürün yakaladı

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir araçtan 446 adet çeşitli markalarda hoparlör başta olmak üzere binlerce adet gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi.
Olay Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent girişinde uygulama noktası oluşturan ekipler ticari bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramalarda araç içerisinde gümrük kaçağı olduğu öğrenilen 446 adet çeşitli markalarda hoparlör, 96 adet teyp, 26 adet amfi ve güç kaynağı, 157 adet uydu alıcısı ve LNB, 785 adet kablo, 120 adet kumanda, 25 adet Geri görüş kamerası ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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