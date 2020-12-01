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Polis binlerce dakika görüntü izledi, gaspçıyı yakaladı

MUĞLA HABERLERİ  | 01.12.2020 15:16 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde 11 Kasım tarihinde meydana gelen gasp ve yağma olayının faili Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonrası yakalandı.Edinilen bilgiye göre, E.A isimli bayanın ikametinin bahçesinde ağzı bantlanmak ve elleri plastik kelepçe ile bağlanmak suretiyle bıçak zoruyla altın zincirinin ve bilekliği gasp edildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde 11 Kasım tarihinde meydana gelen gasp ve yağma olayının faili Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonrası yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, E.A isimli bayanın ikametinin bahçesinde ağzı bantlanmak ve elleri plastik kelepçe ile bağlanmak suretiyle bıçak zoruyla altın zincirinin ve bilekliği gasp edildi. Kadının şikayeti üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu. Özel ekip şüphelinin hareket alanında bulunan binlerce dakikalık güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.
Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonrası olayın şüphelilerinin M.A ve N.E isimli şahıslar olduğu tespit edildi. M.A isimli şahıs ekipler tarafından yakalanırken, ifadesinde suçunu itiraf etti. Diğer şüpheli N.E isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Gözaltına alınan M.A., Emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesine sevk edildi.

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