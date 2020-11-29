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Polis bir çok noktada denetim düzenledi

UŞAK HABERLERİ  | 29.11.2020 23:58 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla sokağa çıkma kısıtlaması tekrardan saat 20.00 itibariyle başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla sokağa çıkma kısıtlaması tekrardan saat 20.00 itibariyle başladı. Uşak’ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı.
Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında Uşak’ta çeşitli bölgelerde denetlemeler düzenledi. Kurulan uygulama noktalarında kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar belgelerini göstererek yoluna devam ederken kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Polis ve bekçi ekiplerince düzenlenen denetimler, kentin bir çok yerinde kısıtlamalar bitene kadar devam edecek.

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