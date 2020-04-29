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Polis bir günde 154 adreste 717 kişiyi kontrol etti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.04.2020 22:17 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Korona virüs salgını tedbirleri filyasyon takibi kapsamında 1 günde 154 adreste 717 kişiyi takip etti.Kdz.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri filyasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Korona virüs salgını tedbirleri filyasyon takibi kapsamında 1 günde 154 adreste 717 kişiyi takip etti.
Kdz.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri filyasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Buna göre polis ekipleri 29 Nisan 2020 günü Kdz Ereğli ilçesi genelinde Covid 19 temaslı sahıslar ile ilgili olarak yapılan denetim ve kontrollerde 154 adreste 717 şahıs ile ilgili olarak belirtilen temaslı şahısların yapılan kontrol ve denetimlerinde ikametlerinde izole bir şekilde bulunup bulunmadıklarını denetledi. Polis ekipleri gittikleri adreslerde izole olan vatandaşlara Covid 19’la ilgili olarak bilgilendirme yaptığı belirtildi. Polis ekipleri Korona virüs salgınının başladığı ilk günden bu yana olduğu gibi bundan sonrada denetimlerini aralıksız sürdüreceği ifade edildi.

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Okay Ayçiçek Eczanesi
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Yeditepe Eczanesi
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Ertur Eczanesi
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