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Polis, broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı uyardı

KARABÜK HABERLERİ  | 07.12.2020 16:58 | Son Güncelleme

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde artan telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi’nde vatandaşlara broşür dağıttı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde artan telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi’nde vatandaşlara broşür dağıttı. Vatandaşları tek tek durdurup bilgilendiren polis ekipleri, kendilerini polis, savcı, asker gibi unvanlar kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiklerini bildirdiler.
Ekipler, hiçbir devlet görevlisi veya polisin para istemeyeceğini, cep telefonundan arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, para veya kredi kartı bilgilerini isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini de kaydetti.

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