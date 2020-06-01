Polis çalınan televizyonları sahiplerine teslim etti

Aydın’ın Didim ilçesinde hırsızlar tarafından çeşitli ikametlerden çalınan dört televizyon, polis tarafından sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, bir ikamette meydana gelen televizyon hırsızlığının şüphelilerinin kaçmaya çalıştıkları araç uygulama noktasında durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 4 adet LCD TV ele geçirildi. Polis, televizyonların seri numaraları üzerinden yaptığı çalışmalarda ikamet sahiplerine ulaşarak televizyonları sahiplerine teslim etti.

Ayrıca yine başka bir ikametten çalınan çeşitli marka alkollü içecekler yapılan çalışmalar neticesi şüpheliler tarafından bırakıldıkları otel odasında bulunarak müştekiye teslimi yapıldı.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen H.K, F.B, Ü.B, ve E.K. isimli şahıslar yakalanarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.B. ve E.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.



