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Polis ‘can dostları’ yalnız bırakmadı

ADANA HABERLERİ  | 10.08.2020 08:40 | Son Güncelleme

Sokak kedilerini yalnız bırakmayan Adana polisi, mama ile karınlarını doyurdu, sevip okşadı.Çocukların boğulmaması için sulama kanalı önlerinde nöbet tutan, hasta çocuklara hastanede sürpriz yaparak moral veren, kimsesiz ve fakir çocuklara maddi yardım yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanları da ilgisiz bırakmıyor.

Sokak kedilerini yalnız bırakmayan Adana polisi, mama ile karınlarını doyurdu, sevip okşadı.
Çocukların boğulmaması için sulama kanalı önlerinde nöbet tutan, hasta çocuklara hastanede sürpriz yaparak moral veren, kimsesiz ve fakir çocuklara maddi yardım yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanları da ilgisiz bırakmıyor. Sokak kedilerini bulan ekipler, onlara tek tek mama verip karınlarını doyurdu, kucaklarına alıp sevip okşadı.
Polisin hayvan sevgisini vatandaşlar ilgi ve sempati ile izledi.

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Çare Eczanesi
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Güneş Eczanesi
Seyhan
Metropol Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
Sarıkaya Eczanesi
Seyhan
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