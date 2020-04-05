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Polis, Covid-19 fırsatçılarına esnafa geçit vermedi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 05.04.2020 16:40 | Son Güncelleme

Kırşehir’de polis, fırsatçılık yapmaya çalışan esnafa izin vermedi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, covid-19 salgını nedeniyle şehir merkezinde yüksek fiyatta tıbbi malzeme satan esnafa operasyon yaptı.

Kırşehir’de polis, fırsatçılık yapmaya çalışan esnafa izin vermedi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, covid-19 salgını nedeniyle şehir merkezinde yüksek fiyatta tıbbi malzeme satan esnafa operasyon yaptı. Fahiş fiyatlarda maske, dezenfektan gibi ürünleri sattığı belirlenen G.D., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Salgının Türkiye’de, baş göstermesi sonrası piyasadan esnafın tıbbi malzeme, maske, dezenfektan gibi ürünleri topladığı talep artışının ardından da yüksek fiyatlarda sattığı ileri sürülüyor.

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Merkez
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