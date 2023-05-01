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Polis depremzede çocuklara moral oluyor

01.05.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da vatandaşların can ve mal emniyetini sağlayan polis, depremi yaşayan çocukların yaşadıkları travmaları atmalarına da yardımcı oluyor.

Polis depremzede çocuklara moral oluyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler depremzedelerin can ve mal güvenliğinin sağlamalarının yanı sıra yaptıkları sosyal aktiviteler ile afetzedelere dost ellerini uzatıyor. Deprem bölgesinde yaşamlarını devam ettiren vatandaşların 7/24 görev yaparak can ve mal emniyeti sağlayan polis ekipleri düzenledikleri etkinliklerle çocukların yaşadıkları travmaları atmalarına da yardımcı oluyor.

Bu çerçevedeki çalışmalarını sürdüren ekipler kent merkezindeki konteyner ve çadır kentleri ziyaret ederek çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıp onların mutlu olmalarını sağlıyor.

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