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Polis ekipleri Kars'taki hayvan pazarında "sahte para"ya karşı sıkı tedbir aldı

17.07.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis ekipleri Kars'taki hayvan pazarında "sahte para"ya karşı sıkı tedbir aldı

Kars'ta, Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri, kurban pazarında vatandaşları ve besicileri sahte paraya karşı uyarıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Kars Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda stant açtı.

Polis ekipleri "Sahte Para Kurbanı Olma" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları bilgilendirdi.

Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

Pazar alanını da gezen ekipler, vatandaşların pazarlıklarını izleyerek, para alışverişinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyarıda bulundu.

Hayvan pazarında kurbanlık satan Resul Ulu, pazar alanlarının kalabalık olması nedeniyle piyasada sahte paranın olduğunu belirterek, "Polis ekipleri sağ olsun, vatandaşları sahte para almaması konusunda uyarıyor. Sahte parayı nasıl ayırt edeceğimizi anlatıyor. Allah devlete zeval vermesin, sahte para konusunda bizi uyarıyor." diye konuştu.

Sarıkamış Belediyesine ait hayvan pazarında da bayramın yaklaşmasıyla hareketlilik yaşanıyor.

Pazara getirilen kurbanlıkların kontrolü ve tartılması gibi hizmetler ücretsiz yapılıyor.

Sarıkamış Belediyesinin yetkili veteriner hekimi Hasan Karataş, AA muhabirine, kurbanlıkların sıkı denetimden geçirildiğini vurgulayarak, hayvanların genel sağlık muayenelerini yaptıklarını ve kurbanlığa elverişli olup olmadıkları konusunda satıcılar ile alıcıları bilgilendirdiklerini söyledi.

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