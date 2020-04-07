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Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 07.04.2020 16:00 | Son Güncelleme

Polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da polis ekipleri yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteğinde bulundu.

Vefa Sosyal Destek grubu bünyesinde faaliyet gösteren İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lokanta, restoran, park ve bahçelerdeki insan yoğunluğunun azalmasıyla yem ve mama bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, temin edilen mama ve yemleri mahalle mahalle, sokak sokak gezerek kedi ve köpeklerin yoğun olduğu noktalara bıraktı.

Polis ekiplerinin bu çalışması vatandaşlarca takdir gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ koronavirüs sokak hayvanları

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