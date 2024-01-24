YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Polis ekipleri, Taksim Meydanı'nda vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı

Polis ekipleri, Taksim Meydanı'nda vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı

AA AA
24.01.2024 15:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda vatandaşlara uyuşturucu maddenin zararları, hırsızlık ve KADES uygulaması hakkında bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, Taksim Meydanı'nda "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Uyuma Projesi", "Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi" ve KADES uygulamasının kullanımı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Bu kapsamda narko tırda ziyaretçilere, uyuşturucu madde bağımlığının zararlarıyla ilgili hazırlanan görsel videolar izletildi.

Görevli polisler, internet kullanımı, hırsızlık, sahte para ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgi vererek broşür dağıttı.

Bilgilendirme noktasına gelen vatandaşlar da buradaki eğitimli dedektör köpeklere yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Narkotik köpeği ile arama yapılan araçta uyuşturucu ele geçirildiNarkotik köpeği ile arama yapılan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Antalya’dan kış ortasında kıskandıran görüntülerAntalya’dan kış ortasında kıskandıran görüntüler
Ankara’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan aileye araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralıAnkara’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan aileye araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul kades taksim

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Ocak Çarşamba

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:21
İkindi
15:53
Akşam
18:17
Yatsı
19:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Çarşamba

İlgi eczanesi
Bakirkoy
Sena uslu eczanesi
Sancaktepe
Referans eczanesi
Bagcilar
Lacivert eczanesi
Atasehir
Gökoğlu eczanesi
Silivri
Ülkü eczanesi
Kadikoy
Dilem eczanesi
Buyukcekmece
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.