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Polis ekiplerinden nargile operasyonu

27.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Polis ekiplerinden nargile operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 4 bin 68 adet ilaç ve 273 kilo nargile tütünü ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı yollarla Kayseri’ye getirilen ve piyasaya sürülmek istenen ilaç ve nargile tütünü ile ilgili operasyon yaptı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 4 bin 68 adet ilaç ve 273 kilo nargile tütünü ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı yollarla Kayseri’ye getirilen ve piyasaya sürülmek istenen ilaç ve nargile tütünü ile ilgili operasyon yaptı. Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 68 adet ilaç ve 273 kilo nargile tütünü ele geçirilirken A.E.E. ve Z.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Polis ekiplerinden nargile operasyonu

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