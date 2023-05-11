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Polis, engelli çocukları unutmadı

11.05.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana polisi 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Günü” nedeniyle engelli çocuklarla bir araya gelip oyun oynayıp onları eğlendirdi.

Polis, engelli çocukları unutmadı

Engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek ve taleplerine ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 10-16 Mayıs "Dünya Engelliler Haftası" olarak kutlanıyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de engellileri unutmadı. Özellikle engelli çocuklarla yakından ilgilenen polisler, onlarla birlikte etkinlik düzenledi. Etkinlikte “Koca Kafa Polis” çocukları eğlendirdi. Polisler aynı zamanda sahneye çıkıp çocuklarla birlikte oyun oynadı.

Aileler polisin çocuklarla yakından ilgilenmesinden çok memnun kaldıklarını, bir gün ya da bir hafta değil her gün hatırlanmak istediklerini söyledi.

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Adana Namaz Vakitleri 11 Mayıs Perşembe

İmsak
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Sabah
05:28
Öğle
12:40
İkindi
16:28
Akşam
19:43
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Adana Nöbetçi Eczaneler11 Mayıs Perşembe

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