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Polis Haftasını ‘siper maske’ hediye ederek kutladılar

UŞAK HABERLERİ  | 17.04.2020 14:38 | Son Güncelleme

Uşak Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından Polis Haftası dolayısıyla emniyet ekiplerine üç boyutlu (3D) yazıcıyla üretilen 155 adet siper maske hediye edildi.Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Polis Haftası dolayısıyla, BİLSEM’lerde üretilen yüz koruyucu siperliklerin emniyet güçlerine ücretsiz olarak ulaştırılacağını bildirdi.

Uşak Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından Polis Haftası dolayısıyla emniyet ekiplerine üç boyutlu (3D) yazıcıyla üretilen 155 adet siper maske hediye edildi.
Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Polis Haftası dolayısıyla, BİLSEM’lerde üretilen yüz koruyucu siperliklerin emniyet güçlerine ücretsiz olarak ulaştırılacağını bildirdi. Bu kapsamda Selçuk’un talimatlarıyla korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede emniyet mensuplarına siper maskeleri, BİLSEM’de görevli yöneticiler ve öğretmenler tarafından üretildi. Üretim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan yüz koruyucu maskeler bugün yurt genelinde eş zamanlı olarak İl Emniyet Müdürlerine teslim edildi.
Uşak’ta da 3D yazıcıyla üretilen 155 adet yüz koruyucu siperlik, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ile Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hakan Erdal tarafından İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer’e teslim edildi.

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