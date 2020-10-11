YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Polis Havacılık Müdürlüğü apronu asfaltlandı

Polis Havacılık Müdürlüğü apronu asfaltlandı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 11.10.2020 15:27 | Son Güncelleme

Kent merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Polis Havacılık Müdürlüğü apronunda 22 bin metrekarelik alanda 3 bin 5 ton sıcak asfalt çalışması yaptı.Kent merkezinde ve kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumlarının da yol bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kent merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Polis Havacılık Müdürlüğü apronunda 22 bin metrekarelik alanda 3 bin 5 ton sıcak asfalt çalışması yaptı.
Kent merkezinde ve kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumlarının da yol bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılıyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine Polis Havacılık Müdürlüğü apronunu asfaltladı. Apronda bulunan eski asfaltı temizleyen Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, 22 bin metrekarelik alanda 8 santimetre kalınlığında 3 bin 574 ton sıcak asfalt çalışması yaptı.
Büyükşehir Belediyesi, kentteki cadde, bulvarlarla ile kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan alanlarında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sezon sonuna kadar devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldüDüğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldü
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayserispor’un geleceği minikler
Kayserispor’un geleceği minikler
Kayseri’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Kayseri’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Diyarbakır Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:17
Öğle
12:11
İkindi
15:22
Akşam
17:55
Yatsı
19:10
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Diyarbakır’daki STK’lardan korona virüse karşı ortak uyarı: "Dikkat etmezsek zor zamanlar bizi bekliyor"
Diyarbakır’daki STK’lardan korona virüse karşı ortak uyarı: "Dikkat etmezsek zor zamanlar bizi bekliyor"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
Bağlar kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesi ile güzelleşecek
Bağlar kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesi ile güzelleşecek
Ev Hanımıydı Patron Oldu, 7 Kişiyi İstihdam Ediyor
Ev Hanımıydı Patron Oldu, 7 Kişiyi İstihdam Ediyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.