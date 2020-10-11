Polis Havacılık Müdürlüğü apronu asfaltlandı

Kent merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Polis Havacılık Müdürlüğü apronunda 22 bin metrekarelik alanda 3 bin 5 ton sıcak asfalt çalışması yaptı.

Kent merkezinde ve kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumlarının da yol bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılıyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine Polis Havacılık Müdürlüğü apronunu asfaltladı. Apronda bulunan eski asfaltı temizleyen Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, 22 bin metrekarelik alanda 8 santimetre kalınlığında 3 bin 574 ton sıcak asfalt çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, kentteki cadde, bulvarlarla ile kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan alanlarında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sezon sonuna kadar devam edecek.

