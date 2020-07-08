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Polis, hayvan pazarında dolandırıcı ve hırsızlara karşı uyardı

AMASYA HABERLERİ  | 08.07.2020 16:46 | Son Güncelleme

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, hayvan pazarındakivatandaşları kurbanlık alışverişinde dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olmaları hususunda broşürle uyardı.Polisler, hayvan pazarında ilk önce korona virüs salgının yayılmasını önlemek için konulan fiziksel mesafe ve maske takma kurallarına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak maske dağıttı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, hayvan pazarındaki
vatandaşları kurbanlık alışverişinde dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olmaları hususunda broşürle uyardı.
Polisler, hayvan pazarında ilk önce korona virüs salgının yayılmasını önlemek için konulan fiziksel mesafe ve maske takma kurallarına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak maske dağıttı. Daha sonra ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurban satışına gelen vatandaşları kurbanlık alışverişinde dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olmaları hususunda hazırladıkları bilgilendirici broşürle uyardı.
İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, “Polis ekiplerimizce yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yetiştirdiği kurbanlıkları satmak için hayvan pazarına giden vatandaşlarımızı uyararak broşürlerle bilgilendirdik” dedi.
Hayvan satıcılarına uyarılarda bulunan Öztürk, “Alışveriş yaptığınız insanların isimlerini ve telefon numaralarını alın. Size verilen telefon numarasının doğru olup olmadığını numarayı aldığınız anda arayarak kontrol edin. Özellikle akşam vakitlerinde hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olun. Yanınızda ya da kaldığınız yerde nakit para bulundurmayın. Hayvan satışlarından kazandığınız parayı bankaya yatırın. Alışveriş sırasında aldığınız paranın sahte olup olmadığını kontrol ediniz. Şüphelendiğiniz araçların plakasını alınız. Ücretinizi almadan hayvanınızı teslim etmeyin. İnternette ve e-devlette yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı sekmesinin küpe numarası ile Hayvan sorgulama bölümünden hayvanı sorgulayın her türlü şüpheli durumu zaman kaybetmeden polisi arayarak bildirin” diye konuştu.

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