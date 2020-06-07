YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Polis, ‘hırsızlık’ şüphesiyle gittiği evde uyuşturucu serasıyla karşılaştı

Polis, ‘hırsızlık’ şüphesiyle gittiği evde uyuşturucu serasıyla karşılaştı

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.06.2020 14:26 | Son Güncelleme

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir adrese ‘hırsızlık’ şüphesi ile giren polis, evin uyuşturucu serasına dönüştürüldüğünü ortaya çıkardı.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir adrese ‘hırsızlık’ şüphesi ile giren polis, evin uyuşturucu serasına dönüştürüldüğünü ortaya çıkardı. Evde ekili halde kök Hint kenevirleri ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre; Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 3 Haziran tarihinde Alemdağ Mahallesi’nde bir evin kapısının ‘kırık olduğu’ ihbarı üzerine ‘hırsızlık’ ihtimali ile gittikleri evde ilginç manzarayla karşılaştı. Emniyet ekiplerince, kapısı kırık haldeki evde ‘hırsızlık’ ihtimali üzerine yapılan araştırmada, saksılara ekili halde 12 kök Hint keneviri, uyuşturucu üretiminde kullanılan ışıklandırma ve havalandırma sistemleri tespit edildi.
Uyuşturucu maddelere el koyan polis, ev sahibine ulaşarak sorguya aldı. Adı açıklanmayan daire sahibi, ikamette Emre B. (27) isimli şahsın ‘kiracı’ olarak ikamet ettiğini ifade etti. Polis, bunun üzerine o sırada evde bulunmayan kiracı Emre B.’nin eve gelmesini bekledi. Binanın girişinde B.‘yi ‘vatandaş’ görünümünde bekleyen polis, zanlıyı apartmana girerken yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklamasıOğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklaması
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
03:27
Sabah
05:25
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:41
Yatsı
22:30

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.