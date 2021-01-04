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Polis kısıtlamada kurallara uymayan 120 kişi hakkında işlem yaptı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 04.01.2021 12:23 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da yaklaşık 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri kurallara uymayan 120 kişiye cezai işlem uygulandı.Edinilen bilgilere göre, İl emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının sorunsuz bir şekilde uygulanması için yoğun uğraş verdi.

Afyonkarahisar’da yaklaşık 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri kurallara uymayan 120 kişiye cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, İl emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının sorunsuz bir şekilde uygulanması için yoğun uğraş verdi. Bu kapsamında 80 saat süren kısıtlamada kent merkezinde 78, Emirdağ’da 18, Sultandağı’nda 7, Sinanpaşa’da 6, İscehisar’da 4, Dinar, Çay ve Çobanlar ilçelerinde 2 ve Sandıklı ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplamda 120 kişiye
kurallara uymadıkları gerekçesi ile cezai işlem uygulandı.

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