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Polis kontrollerinde uyuşturucu ele geçirildi

İZMİR HABERLERİ  | 30.07.2020 14:43 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde uygulamalar yaptı. Ekipler Demirel Mahallesi’nde bulunan zeytinlik arazide ekili 22 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili M.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.
İlçe merkezinde gerçekleştirilen başka bir uygulamada ise 2 kişinin üzerinden toplam 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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