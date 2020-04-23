YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Polis korteji eşliğinde 23 Nisan coşkusu

Polis korteji eşliğinde 23 Nisan coşkusu

MUĞLA HABERLERİ  | 23.04.2020 13:21 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, TBMM’nin açılışının 100.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, TBMM’nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında polis ekipleri kortej oluşturularak, yunus ekiplerinin açtığı dev bayrak ile şehirde tur attı. Marş ve siren çalarak ilerleyen korteje, vatandaşlar da balkondan bayrak sallayarak eşlik etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği kortejde, ekip araçları çocuklar için bayrak ve balolar ile süslendi. Yunus ekipleri, açtığı 6 metre uzunluğunda Türk Bayrağıyla sokaklarda dolaştı.
İlçe merkezinde sirenler eşliğinde tur atan ekiplere, balkon ve evlerinin önlerine çıkan vatandaşlar Türk Bayrağı sallayarak destek oldu. Bazı vatandaşlar da korteji cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Muğla Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:14
Öğle
13:10
İkindi
16:53
Akşam
19:55
Yatsı
21:17

Muğla Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

İdil Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Azim Eczanesi
Bodrum
Bahar Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Marmaris’te sokaklar dezenfekte edildi

Marmaris’te sokaklar dezenfekte edildi

Muğla'da egzersiz ve spor kursları internet üzerinden "Evde fit kal" projesiyle sürüyor

Muğla'da egzersiz ve spor kursları internet üzerinden "Evde fit kal" projesiyle sürüyor

Datça'da Zehirli Okyanus Balığı Yakalandı

Datça'da Zehirli Okyanus Balığı Yakalandı

Fethiye’nin 52 Yıllık Cezaevi Taşındı

Fethiye’nin 52 Yıllık Cezaevi Taşındı

Bodrum’u Coşturan Parti

Bodrum’u Coşturan Parti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.