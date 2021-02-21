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Polis kovaladı, uyuşturucu tacirleri geri geri kaçtı

21.02.2021 20:16 | Son Güncelleme:
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Polis kovaladı, uyuşturucu tacirleri geri geri kaçtı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayıp, otomobille geri manevra yaparak kaçan uyuşturucu tacirleri kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayıp, otomobille geri manevra yaparak kaçan uyuşturucu tacirleri kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması yönünde çalışma başlatan Narkotik ekipleri Güzelhisar Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri 01 PD 208 plakalı araca ’dur’ ihtarında bulundu. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan şüpheliler otomobille geri manevra yaparak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada 4 şahıs bir de polis ekip otosu olmak üzere toplamda 5 otomobile çarpan şüpheliler Kıbrıs Caddesi üzerinde ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Otomobilde ve şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda 87 gram sentetik uyuşturucu, 211 adet sentetik uyuşturucu hap ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan E.K. ve C.G. isimli şüpheliler gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis kovaladı, uyuşturucu tacirleri geri geri kaçtı

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