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Polis kovalamacasında otomobilden atılan poşetten uyuşturucu çıktı

22.12.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Kulu ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı otomobilden yola atılan poşetin içinden çok sayıda uyuşturucu hap çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Polis kovalamacasında otomobilden atılan poşetten uyuşturucu çıktı

Olay, akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri devriye görevi yaptıkları sırada Ankara Caddesi Alpaslan Mahallesi Çiçekkent Kavşağında 42 M 3980 plakalı otomobilden şüphelendi. Polisin ’dur’ ihtarında bulunduğu sürücünün kaçması üzerine kovalama yaşandı.

Kovalamaca sırasında otomobilin penceresinden dışarı poşet atıldığını fark eden polis ekipleri, poşeti incelediğinde içinden 10 kutu uyuşturucu hap çıktı. Bir süre sonra araçlarını bırakıp kaçan şüphelilerden M.Y., R.Ö. ve R.P. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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