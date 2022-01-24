YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Polis memuru "can dostlar"a daha iyi bakmak için veteriner hekim oldu

Polis memuru "can dostlar"a daha iyi bakmak için veteriner hekim oldu

24.01.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli 14 yıllık polis memuru Hüseyin Celep, 2 yıl önce veteriner fakültesinden mezun olmasının ardından hasta ve yaralı sokak hayvanlarının hem tedavisini yapıyor hem de beslenmelerine katkı sağlıyor - Hüseyin Celep: - "Hem polis olmak hem de veteriner hekim olmak, iki duyguyu bir arada yaşıyoruz"

RECEP BİLEK - Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Hüseyin Celep, 2 yıl önce veteriner fakültesinden mezun olduktan sonra sokaktaki "can dostları" bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Celep, 2005'te Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun olduktan sonra 2008'de polislik mesleğine başladı.

Mesleğini yaparken hayvanlara sevgisi ve veteriner hekimliğe ilgisi dolayısıyla yeniden üniversite sınavına giren Celep, 2014'te kazandığı OMÜ Veteriner Fakültesinden iki yıl önce mezun oldu.

Celep, emniyetin çeşitli birimlerinde görev yaptıktan sonra müdür ve amirlerinin oluruyla 2020 yılında kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosuna atandı.

Burada görevini sürdüren Celep, polisliğin yanında veteriner hekim olarak sokak hayvanlarına ilk yardımda bulunuyor, besleme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Celep, hasta ve yaralı sokak hayvanlarının hem tedavisini yapıyor hem de beslenmeleri için katkı sağlıyor.

AA muhabirine, hayvan sevgisi nedeniyle veteriner fakültesi okuduğunu anlatan Celep, mezuniyetinin ardından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde göreve başladığını belirtti.

Celep, şöyle konuştu:

"Hayvanlara karşı işlenen suçlarda Türk Ceza Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre adli ve idari işlemleri yürütmekteyiz. Bir veteriner hekim olarak da gittiğimiz ihbarlarda acil ilk yardım gerektiren bir olgu varsa ona göre müdahalesini yapıyorum. İlgili belediyeden rehabilitasyon aracını istiyoruz. Can dostumuzun en yakın veteriner kliniğine ya da OMÜ Hayvan Hastanesine naklini sağlıyoruz."

Mesai saatlerinin dışındaki zamanlarda da sokak hayvanlarıyla vakit geçirdiğini anlatan Celep, sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı olduğunu kaydetti.

Celep, "Hem polis olmak hem de veteriner hekim olmak, iki duyguyu bir arada yaşıyoruz. Yaratılmışı severiz Yaradan'dan ötürü. Bu düsturla yola çıkarak hem hayvanları hem insanları seviyoruz, mazlumun yanında olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktıAvukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, "Sağlığın Geleceğini Yönetmek" paneline katıldı:Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, "Sağlığın Geleceğini Yönetmek" paneline katıldı:

Samsun Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:52
İkindi
15:24
Akşam
17:47
Yatsı
19:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazartesi

Dereköy Muşta Eczanesi
Ilkadim
Yenidoğan Eczanesi
Ilkadim
Akoğlu Eczanesi
Canik
Emir Efendi Eczanesi
Atakum
Atabay Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.