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Polis memuru gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

22.02.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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Bursa Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü.

Bursa Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Samsun’un Bafra ilçesinde getirilen polis memuru Esin Çelik(46) gözyaşları içerisinde defnedildi.
Uzun süredir meme kanseri ile mücadele eden Bursa Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru 1 çocuk annesi Esin Çelik dün Bursa’daki evinde hayatını kaybetti. Çelik’in cenazesi Baba ocağı Samsun’un Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Çınarlık Camisinde Esin Çelik’in Bursa Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olan eşi Yakup Çelik uzun süre eşinin tabutuna sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Anne Türkan Karagöz ise, “20 yıl öce babayı yolladık. Kızım bana anne babamın yanında yer var mı dedi. Dedim benim yerime göz mü diktin. Böyle şakalaştık. Orası benim yerim önce ben gidecem dedim. Olmadı olmadı. Önce ben gidemedim Rabbim öyle istedi” diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Cenazeye Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temür, dayısı Çorum Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Yılmaz, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli memurlar ve yakınları katıldı.

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