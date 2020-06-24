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Polis memuru Yuvarlakçay’da boğuldu

MUĞLA HABERLERİ  | 24.06.2020 17:37 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Yuvarlakçay’da serinlemek için suya giren 35 yaşındaki polis memuru boğularak hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre İstanbul Maltepe’de polis memuru olarak görev yapan ve tatil nedeniyle ailesi ile birlikte Köyceğiz’de bulunan 35 yaşındaki Sergen Durma, Pınar Mahallesi’nde bir restaurant’ta serinlemek için Yuvarlakçay’a girdi.

Polis memuru Yuvarlakçay’da boğuldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Yuvarlakçay’da serinlemek için suya giren 35 yaşındaki polis memuru boğularak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre İstanbul Maltepe’de polis memuru olarak görev yapan ve tatil nedeniyle ailesi ile birlikte Köyceğiz’de bulunan 35 yaşındaki Sergen Durma, Pınar Mahallesi’nde bir restaurant’ta serinlemek için Yuvarlakçay’a girdi. Suyun kuvveti ile dengesini kaybeden ve sürüklenen Sergen Durma’nın bentte sıkıştığı öğrenildi. Kendi çabası ile sudan çıkamayan polis memuru, çevredekilerin yoğun uğraşları sonucu sudan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Durma’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve bir çocuk babası olan Sergen Durma’nın cesedinin ön otopsi yapılmak üzere Köyceğiz İlçe Devlet Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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