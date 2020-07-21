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  4. Polis memurunun adı şehit edildiği ilçede yaşatılacak

Polis memurunun adı şehit edildiği ilçede yaşatılacak

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.07.2020 13:43 | Son Güncelleme

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu: - "Şehitlerimize minnet borcumuz var. Atakan Arslan kardeşimizin anısını yaşatmak ve şehitlerimize olan saygımızı ifade etmek adına bu kararı aldık"

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın ismini ek hizmet binasına verdi.

5 Nisan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişilere kimlik kontrolü yapmak isterken şahıslardan birinin açtığı ateş sonucu 31 Mayıs'ta şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın adı ek hizmet binasına verilerek, ilelebet yaşatılacak.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hain saldırıdan sonra derin bir üzüntü yaşadıklarını, şehit polisin anısını yaşatmak için bu kararı aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehitlerimizin isimleri aklımıza ve kalbimize bir mıh gibi çakılıdır. Bağlar halkı olarak ilçemizin kaos ve olumsuzluklarla gündeme gelmesini istemiyoruz. Göreve geldikten sonra 15 ayda yaptığımız hizmetlerle ilçemizi güzellikler ve hizmetlerle gündeme getirdik. Bölgemizin ve ilçemizin özü budur. Ülkemizin bekası için, et ve tırnak gibi olan milletimizin huzuru ve birliği adına fedakar bir şekilde görev yapan güvenlik güçlerimizin Allah yardımcısı olsun. Şehitlerimize minnet borcumuz var. Atakan Arslan kardeşimizin anısını yaşatmak ve şehitlerimize olan saygımızı ifade etmek adına bu kararı aldık. Bir nebze de olsa şehit ailelerimizi teselli edebildiysek ne mutlu bize."

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