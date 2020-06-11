YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Polis motorsiklet hırsızlarını kıskıvrak yakaladı

Polis motorsiklet hırsızlarını kıskıvrak yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.06.2020 15:27 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekipleri artan motorsiklet hırsızlıklarına karışan 2 kişiyi yakaladı.Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede artan motorsiklet hırsızlıklarına dur demek amacıyla amansız bir takip başlattı.

Polis motorsiklet hırsızlarını kıskıvrak yakaladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekipleri artan motorsiklet hırsızlıklarına karışan 2 kişiyi yakaladı.
Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede artan motorsiklet hırsızlıklarına dur demek amacıyla amansız bir takip başlattı. 370 saatlik 92 kameradan alınan kayıtları inceleyen polis ekipleri şüpheliler E.S.(17) ve R.G.(22) adlı şahısları takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheliler yakalandı. Yakalanan şahıslardan elde edilen bilgiler ışığında çok sayıda motorsiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Benzer suçlardan kayıtları bulunan şüphelilerin toplamda 12 olayın faili oldukları tespit edilerek çıkarıldıkları adlî makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Polis motorsiklet hırsızlarını kıskıvrak yakaladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Tanker ile otomobil çarpıştı

Tanker ile otomobil çarpıştı

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

Balıkesir Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:40
Sabah
05:33
Öğle
13:13
İkindi
17:10
Akşam
20:43
Yatsı
22:28

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Beril Eczanesi
Merkez
Öntan Eczanesi
Merkez
Tunalılar Eczanesi
Merkez
Cemre Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Özlem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma’da en ıssız bayram

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.