Polis motorsiklet hırsızlarını kıskıvrak yakaladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekipleri artan motorsiklet hırsızlıklarına karışan 2 kişiyi yakaladı.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede artan motorsiklet hırsızlıklarına dur demek amacıyla amansız bir takip başlattı. 370 saatlik 92 kameradan alınan kayıtları inceleyen polis ekipleri şüpheliler E.S.(17) ve R.G.(22) adlı şahısları takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheliler yakalandı. Yakalanan şahıslardan elde edilen bilgiler ışığında çok sayıda motorsiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Benzer suçlardan kayıtları bulunan şüphelilerin toplamda 12 olayın faili oldukları tespit edilerek çıkarıldıkları adlî makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.



