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Polis motosikletini şemsiye ile koruyan Eylül’e sürpriz ziyaret

MUĞLA HABERLERİ  | 23.04.2020 16:11 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, geçtiğimiz yıl okul bahçesindeki polis motosikletini kırık şemsiyesiyle koruyan öğrenciye polis ekipleri 23 Nisan sürprizi yaptı.Şehit Mustafa Gökdal İlkokulu 2.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, geçtiğimiz yıl okul bahçesindeki polis motosikletini kırık şemsiyesiyle koruyan öğrenciye polis ekipleri 23 Nisan sürprizi yaptı.
Şehit Mustafa Gökdal İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Eylül Karaca, 2019 yılının ekim ayında okul bahçesinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekiplerinin yağmurda ıslanan motosikletinin yanına gelerek kırık şemsiyesiyle koruyan öğrenciyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evinde ziyaret ettiler.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürpriz şekilde Eylül Karaca’yı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Karaçulha Mahallesi’ndeki evine gittiler. kendisine kırtasiye malzemeleri hediye eden ekipler duyarlılığı nedeniyle tekrar teşekkür ettiler.

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İmsak
04:47
Sabah
06:14
Öğle
13:10
İkindi
16:53
Akşam
19:55
Yatsı
21:17

Muğla Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

İdil Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Bahar Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
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