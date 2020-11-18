YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Polis noktasından kaçan araç kaza yaptı yapılan aramada uzun namlulu silah ele geçirildi

Polis noktasından kaçan araç kaza yaptı yapılan aramada uzun namlulu silah ele geçirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.11.2020 15:30 | Son Güncelleme

Gaziantep’te polis ekiplerinin yaptığı uygulama noktasından kaçan araç kovalamaca esnasında kaza yaptı.

Polis noktasından kaçan araç kaza yaptı yapılan aramada uzun namlulu silah ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekiplerinin yaptığı uygulama noktasından kaçan araç kovalamaca esnasında kaza yaptı. Yakalan araçta uzun namlulu silah ve uyuşturucu bulundu.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca esnasında kaza yaparak, ekiplerce yakalandı. Yakalan araçta yapılan aramalarda 1 otomatik tüfek, 48 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Başka suçlarda da kaydı bulunan ve aranması bulunan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Gaziantep Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
05:42
Sabah
07:05
Öğle
12:21
İkindi
15:03
Akşam
17:26
Yatsı
18:44

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Belgin Eczanesi
Sehitkamil
Durmuslar Eczanesi
Sehitkamil
Ege Eczanesi
Sehitkamil
Ercan Eczanesi
Sehitkamil
Eser Eczanesi
Sehitkamil
Yeşilova Eczanesi
Sehitkamil
Cindioğlu Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.